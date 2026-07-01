Mitte Juli wird ABB die Zahlen zum jüngsten Quartal vorstellen. Die Sparte Electrification wird von Experten mit starken Leistung erwartet, während die Automation-Sparte wegen eines aussergewöhnlich grossen Serviceauftrags im Vorjahresquartal eine schwierige Vergleichsbasis bei den Auftragseingängen hat. Die UBS rechnet mit einem Auftragswachstum von 7,6 Prozent, einem Umsatzwachstum von 10,8 Prozent sowie einer bereinigten EBITA-Marge von 19,6 Prozent. Der Analyst geht nicht davon aus, dass der Konzern die Guidance für das Gesamtjahr anheben wird.