Der Goldpreis notiert bei rund 4685 US-Dollar pro Unze und fiel damit in dieser Woche um fast 7 Prozent – das ist der stärkste Rückgang seit März 2020. Die durch den Konflikt ausgelösten, stark gestiegenen Preise für Rohöl, Erdgas und Kraftstoffe schüren die Inflationssorgen und verringern die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Dies wirkt sich negativ auf den Goldpreis aus, da Gold keine Zinsen abwirft.