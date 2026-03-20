Gold steuerte auf den grössten Wochenverlust seit sechs Jahren zu, da der Krieg im Nahen Osten die Energiepreise in die Höhe trieb und die Erwartungen an Zinssenkungen dämpfte.
Der Goldpreis notiert bei rund 4685 US-Dollar pro Unze und fiel damit in dieser Woche um fast 7 Prozent – das ist der stärkste Rückgang seit März 2020. Die durch den Konflikt ausgelösten, stark gestiegenen Preise für Rohöl, Erdgas und Kraftstoffe schüren die Inflationssorgen und verringern die Aussicht auf Zinssenkungen durch die Zentralbanken. Dies wirkt sich negativ auf den Goldpreis aus, da Gold keine Zinsen abwirft.
Das Edelmetall – weithin als sicherer Hafen angesehen – hat seit dem Angriff der USA und Israels auf den Iran im letzten Monat wöchentlich an Wert verloren. Dieser Rückgang erfolgte vor dem Hintergrund steigender Renditen von US-Staatsanleihen und eines stärkeren US-Dollars. Investoren verkauften Goldbarren, um Verluste in anderen Bereichen auszugleichen, und goldgedeckte ETFs («Exchange Traded Funds») verzeichneten Abflüsse, wodurch die globalen Bestände alle seit Jahresbeginn hinzugekauften Bestände wieder einbüssten.
«Kaufen Sie nicht bei Kursrückgängen – die Volatilität ist viel zu hoch», sagt Robert Gottlieb, ehemaliger Edelmetallhändler bei JPMorgan und heute unabhängiger Marktkommentator. «Solange die Volatilität nicht nachlässt und sich die Preise nicht konsolidieren, könnte es zu weiteren Verkäufen kommen», fügte er hinzu.
Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) traf sich Mitte der Woche, um ihre Geldpolitik zu überprüfen und beschloss, die Zinsen wie erwartet unverändert zu lassen. Fed-Chef Jerome Powell betonte, dass die Zentralbank Fortschritte bei der Senkung der Inflation sehen müsse, bevor sie die Lockerung der Geldpolitik wieder aufnehmen könne.
Händler sehen Anzeichen für Marktübertreibung bei Gold
Die Goldpreisentwicklung seit Ausbruch des Iran-Krieges ähnelt dem Rückgang von 2022, als Russlands Invasion in der Ukraine einen Energieschock auslöste, der sich auf die globalen Märkte auswirkte. In jenem Jahr verzeichnete Gold bis Oktober sieben Monate in Folge Verluste – die längste derartige Serie seit Beginn der Aufzeichnungen. Goldgedeckte ETFs stehen vor der dritten Woche in Folge mit Abflüssen; die Bestände sanken in diesem Zeitraum um mehr als 60 Tonnen, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.
Trotz des jüngsten Kursrückgangs liegt der Goldpreis immer noch rund 8 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Ende Januar hatte er mit knapp unter 5600 US-Dollar pro Unze ein Rekordhoch erreicht. Beflügelt wurde dieser Anstieg von einer Welle der Anlegereuphorie, Käufen der Zentralbanken und der Sorge um die Unabhängigkeit der US-Notenbank (Fed) wegen des Einflusses von US-Präsident Donald Trump.
Der jüngste Rückgang drückte den 14-Tage-Relative-Stärke-Index des Metalls – ein Indikator für die Dynamik – auf etwa 35, nahe an den Wert, den einige Händler als übertrieben ansehen.
«Nach der überverkauften Phase könnten Edelmetalle eine kurzfristige technische Erholung erleben, bevor sie ihren Abwärtstrend fortsetzen, sofern keine unmittelbaren Lösungen für den Ölangebotsschock gefunden werden», so der chinesische Fonds Zhishui Investment Management in einer Mitteilung. «Wir empfehlen weiterhin, die Dynamik mit Short-Positionen als primäre Strategie zu nutzen.»
(cash/Bloomberg)