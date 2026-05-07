Mehr als zwei Drittel der Bilanzen für die ersten drei Monate des Jahres 2026 sind schon vorgelegt und die S&P-500-Unternehmen sind auf dem besten Weg, ‌das stärkste Quartalswachstum seit mehr als vier Jahren zu verzeichnen. Nachdem einige der schlimmsten wirtschaftlichen Befürchtungen im Zusammenhang mit ‌dem Iran-Krieg nachgelassen haben, konnten sich die Anleger wieder auf die Stärke der ​Unternehmensgewinne konzentrieren. «Da sich die Lage nicht verschlechtert hat und der Waffenstillstand nun schon seit einiger Zeit in Kraft ist, waren es die Gewinne, die den Aufwärtstrend vorangetrieben haben», sagt Chris Fasciano, Chef-Marktstratege beim Commonwealth Financial Network. Der Leitindex S&P 500 liegt seit Jahresbeginn sechs Prozent im Plus und knüpft damit an drei Jahre in Folge mit kräftigen Zuwächsen an. Seit Ende März ist der Index um mehr als 14 Prozent gestiegen, nachdem er durch den Beginn des Krieges zwischen ‌den USA und Israel gegen den Iran zunächst eingebrochen war.