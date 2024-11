Ermutigender als der Blick auf die letzten Tage ist die längerfristige Perspektive auf das Abschneiden von Kuros an der Börse. Die Aktien des Biotechunternehmens haben sich bis vergangenen Donnerstag auf 32 Franken von unter 4 Franken per Anfang Januar verbessert - ein Zuwachs von mehr als 700 Prozent. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum hat der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Performance Index sieben Prozent zugelegt. Mehr noch: Kein Titel eines anderen Unternehmens am Schweizer Markt verzeichnete eine so starke Performance wie die Papiere der in Schlieren beheimateten Firma.