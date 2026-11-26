Die Aktie von Nvidia gab am Dienstag nach und zog den gesamten Markt nach unten. Es war bereits der achte Verlusttag in den letzten neun Handelssitzungen. Damit notiert der Titel immer noch 35 Prozent unter seinem Höchststand vom 6. Oktober, was zwei Billionen Dollar an Börsenwert vernichtet hat. Trotz eines Kursanstiegs von 31 Prozent am Montag gehört Nvidia in diesem Zeitraum zu den 30 schwächsten Werten im S&P-500-Index. Am Mittwoch fielen die Aktien im Zuge eines breiten Rücksetzers bei Titeln aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) um weitere bis zu 8,9 Prozent.
Huangs Wiedereinsetzung als CEO nach seiner Entlassung wegen einer Reihe mutmasslicher Affären – darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin – löste zwar Nvidias Führungsproblem. Sie beseitigte jedoch keines der anderen Themen, die den Kurs bereits zuvor belastet hatten. Die grösste Sorge gilt der Frage, ob die Kunden weiterhin massiv in KI investieren werden, da die Skepsis gegenüber der Rentabilität dieser Ausgaben wächst. Zudem drücken steigende Zinsen auf den Aktienkurs, weil KI-Investitionen zunehmend über Schulden finanziert werden.
«Die grundlegenden Fragen, die schon vor Jensen Huangs Rücktritt im Mittelpunkt standen, sind immer noch da», sagt Brent Schutte, Chief Investment Officer bei Northwestern Mutual Wealth Management. «Wie viel Kapital ist nötig, um KI zum Leben zu erwecken? Wie viel mehr ist verfügbar und zu welchem Preis? Und wie hoch wird letztlich die Rendite sein?»
Kritik wegen Einmischung von Trump
Huangs Abgang und die Turbulenzen bei Nvidia wecken zudem Zweifel, ob der Konzern seine dominante Stellung als Anbieter von KI-Chips halten kann. Konkurrenz droht von Chipherstellern wie Advanced Micro Devices und Broadcom, aber auch von eigenen Kunden wie der Alphabet-Tochter Google.
Hinzu kommt die politische Dimension. US-Präsident Donald Trump hatte sich stark für Huangs Rückkehr eingesetzt und dessen Führung als entscheidend für die KI-Branche bezeichnet. Diese Einmischung in Unternehmensangelegenheiten stiess in Washington auf heftige Kritik, wo die Demokraten im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen werden. Huang beantwortete an einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag keine Fragen und entschuldigte sich lediglich bei der Belegschaft. Nächste Woche wird er jedoch reden müssen, wenn er vor den Kongress zitiert wird – insbesondere zu einer öffentlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats am 3. Dezember.
«Die rücksichtslose Entscheidung, Jensen Huang als CEO zurückzuholen, ändert nichts an der Tatsache, dass Herr Huang, das Top-Management von Nvidia und der Verwaltungsrat dem Kongress noch Antworten schulden», erklärte Senatorin Elizabeth Warren in einer Stellungnahme. Dabei geht es um die Einhaltung von Exportbeschränkungen für KI-Chips.
Trump sagte am Dienstag gegenüber der «New York Post», eine Begnadigung für Huang sei «immer eine Option». Er fügte aber hinzu, dass er diese nicht für nötig halte. Im selben Interview erklärte Trump, er sei offen für eine staatliche Beteiligung der USA an Nvidia. Er habe dies zwar noch nicht angesprochen, meinte aber: «Es ist wahrscheinlich noch nicht zu spät.»
Tiefstes Kurs-Gewinn-Verhältnis seit 2008 erreicht
Unterdessen untersucht der Bundesstaat Kalifornien, ob Nvidia illegal hochmoderne Chips nach China verkauft und Investoren darüber getäuscht hat. Zudem ermittelt die US-Börsenaufsicht SEC wegen der Bilanzierungspraktiken des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Reuters letzte Woche berichtete.
All dies erklärt, warum Nvidia zu den günstigsten Aktien im S&P 500 gehört und der am tiefsten bewertete Titel unter den sieben grossen Tech-Giganten der «Magnificent Seven» ist. Ende Oktober wurden die Aktien noch mit dem rund 15-Fachen der geschätzten Gewinne gehandelt, nach dem 25-Fachen zu Jahresbeginn. Laut Daten von Bloomberg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell nur noch bei etwa zehn, nachdem es letzte Woche den tiefsten Stand seit 2008 erreicht hatte.
Eines der Hauptprobleme, das durch Huangs Entlassung ans Licht kam, sind Mängel in der Unternehmensführung und das Fehlen einer Nachfolgeplanung. Der Verwaltungsrat unter dem Vorsitz des ehemaligen Synopsys-CEOs Harvey Jones wurde scharf kritisiert. Das Gremium war dem Drängen Trumps nachgegeben und hatte Huang nur sechs Tage nach der Ankündigung, dies keinesfalls zu tun, wieder eingestellt.
Ist Nvidia schlecht geführt?
Als Mitgründer und bis zu diesem Monat einziger CEO von Nvidia trägt Huang eine grosse Mitverantwortung für diese Führungsprobleme. In der von ihm geschaffenen Managementstruktur rapportierten rund 60 Führungskräfte direkt an ihn.
«Das ist kein Unternehmen, das auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt ist», sagt Bill Mann, Chef-Anlagestratege bei Motley Fool Asset Management. «Es mag seltsam klingen, ein Unternehmen, dessen Aktienkurs sich in den letzten Jahren verfünfzigfacht hat, als schlecht geführt zu bezeichnen. Aber genau darauf deutet dies hin.»
Dennoch sehen viele Akteure an der Wall Street weiterhin grosses Aufwärtspotenzial für Nvidia. Sie gehen davon aus, dass die KI-Investitionen anhalten und Huang für Stabilität sorgen kann. Seit seiner Wiedereinsetzung haben mindestens drei Analysten ihre Bewertung auf «Kaufen» hochgestuft. Das durchschnittliche Kursziel deutet auf einen Anstieg von 57 Prozent in den nächsten zwölf Monaten hin.
«Wir haben beim Wachstum der KI noch einen langen Weg vor uns, und Nvidia treibt es an», sagte Ivan Feinseth, Chief Investment Officer und Senior Partner bei Tigress Financial Partners, am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg Television. «Was mit Jensen passiert ist, war traurig und enttäuschend, aber insgesamt ist der Markt froh, dass er zurück ist.»
(Bloomberg/cash)