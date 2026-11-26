Hinzu kommt die politische Dimension. US-Präsident Donald Trump hatte sich stark für Huangs Rückkehr eingesetzt und dessen Führung als entscheidend für die KI-Branche bezeichnet. Diese Einmischung in Unternehmensangelegenheiten stiess in Washington auf heftige Kritik, wo die Demokraten im Januar die Kontrolle über den Kongress übernehmen werden. Huang beantwortete an einer Mitarbeiterversammlung am Dienstag keine Fragen und entschuldigte sich lediglich bei der Belegschaft. Nächste Woche wird er jedoch reden müssen, wenn er vor den Kongress zitiert wird – insbesondere zu einer öffentlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats am 3. Dezember.