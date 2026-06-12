So senkte Octavian das Kursziel für Partners Group auf 1175 von 1375 Franken, empfiehlt die Aktien jedoch weiterhin zum Kauf. Der Analyst von Oddo hingegen stufte diese Woche seine Kaufempfehlung auf Halten zurück. Dem stimmt auch die Bank of America nach wie vor zu, reduziert aber das Kursziel bis 850 von 1150 Franken. Und am Freitag senkt Jefferies das Kursziel auf 760 von 1130 Franken - ebenfalls Rating Hold.