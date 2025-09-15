«Die Bankensteuer macht einen wirklich schlechten Eindruck, denn diese Regierung wurde als Verfechterin einer marktfreundlichen Politik gefeiert», sagte Gabor Pentek von Accorde Fund Management. Für Tomasz Matras, Aktienchef von TFI PZU, der Investmenteinheit von Polens grösstem Versicherer, bedeutet der jüngste Ausverkauf nicht unbedingt das Ende der Hausse. Während angesichts des Ausmasses der Rallye noch immer ein nachhaltiger Rückgang möglich ist, verfügt Polen über attraktive Bewertungen, eine starke Binnennachfrage und die Chance auf weitere Investitionen, die durch EU-Wiederaufbaufonds finanziert werden. „