Für Unsicherheit sorgt auch die Frage, wie der Bund, die Kantone und Gemeinden die auf rund zwei Milliarden Franken geschätzten Einnahmeausfälle wegen der Abschaffung des Eigenmietwerts teilweise oder ganz kompensieren können. Gerade Bergkantone wie Graubünden mit einem Steuerausfall von rund 90 Millionen Franken sind besonders betroffen. Die Kantone haben nun das Recht, eine spezielle Objektsteuer auf Zweitliegenschaften einzuführen. Es liegt in der Kompetenz der einzelnen Kantone, die gesetzlichen Grundlagen für diese neue Steuer zu schaffen und so ihre Finanzlöcher zu stopfen.