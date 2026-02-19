Angemessene Bewertung auf leicht erhöhtem Niveau

Während der Konzern seine Attraktivität für preisbewusste Käufer beibehalten hatte, ziehen die Online-Angebote neue, vermögendere Käufer an. Die Investmentbank Mizuho ist denn auch voll des Lobes, und sieht weiteren Rückenwind für die Aktie ob der erfolgreichen Strategieumsetzung. Nach Ansicht von deren Experten sollten der Ausbau KI-gestützter Einkaufsfunktionen und die Vorbereitung des automatisierten Handels das Umsatz- und Gewinnwachstum erheblich fördern. Mizuho hat für den Titel ein Kursziel von 137 Dollar mit einem Rating «Overweight» auf dem Zettel.