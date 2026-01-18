Heisses Thema: Unabhängigkeit der Notenbanken

Aufgeschreckt hat viele Vertreter der Finanzelite ‌auch, dass die US-Justiz den international renommierten US-Notenbankchef Jerome Powell ins Visier genommen hat. In einer gemeinsamen Erklärung stellten sich Zentralbanken aus aller Welt jüngst hinter den in Bedrängnis ‍geratenen Fed-Chef, der sich in einer Videobotschaft zur Wehr setzte. Dieses Thema dürfte in Davos in den Konferenzräumen und auf den Fluren grossen Raum einnehmen, geht es doch letztlich um die Unabhängigkeit der einflussreichsten Notenbank der Welt ​und damit ihre Glaubwürdigkeit.