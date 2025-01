Trump droht mit Zöllen

Trump rechnet mit zahlreichen grossen Investitionen von in- und ausländischen Konzernen in seiner zweiten Amtszeit. Seine Botschaft sei klar: «Kommt, stellt eure Produkte in den Amerika her», sagte der Republikaner. Sonst werde es Zölle auf importierte Produkte geben. Die USA seien der beste Ort, Jobs zu schaffen und neue Fabriken aufzubauen. Zudem werde es weniger staatliche Vorschriften geben. Trump will auch die Öl- und Gasförderung ausweiten.