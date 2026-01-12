Investoren haben auch die Frage aufgeworfen, ob sie ihr Engagement in US-Anlagen und im Dollar reduzieren sollten - ein Thema, das im April letzten Jahres die globalen Märkte beherrschte, als Präsident Donald Trump allgemeine Zölle ankündigte. «Derzeit ist es kein guter Zeitpunkt, sich über die Unabhängigkeit der Fed für den Markt Gedanken zu machen», sagte Bhanu Baweja, Chefstratege bei der UBS Investment Bank, und fügte hinzu, dass die Inflation in den USA in den kommenden Monaten wahrscheinlich steigen werde. «Das einzige gemeinsame Thema für dieses Jahr scheint nicht nur ein schwächerer Dollar zu sein, sondern auch höhere Aktienvolatilität.»