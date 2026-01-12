Die Stimmung «Sell America» breitete sich am Montag auf den Märkten aus, nachdem die Trump-Regierung ihre Angriffe auf die Federal Reserve verschärft und damit die Besorgnis über die Unabhängigkeit der Zentralbank bei der Festlegung der Zinssätze geschürt hatte.
Der Dollar, Staatsanleihen und US-Aktienfutures gaben nach, nachdem Fed-Chef Jerome Powell erklärt hatte, die Androhung einer strafrechtlichen Anklage in den USA sei eine Folge von Meinungsverschiedenheiten über die Geldpolitik.
Obwohl die Rückgänge relativ gering waren, kam das heikle Thema der Unabhängigkeit der Fed und die Auswirkungen auf die US-Märkte in den Debatten der Anleger erneut zur Sprache. «Jede Entwicklung, die Fragen zur Unabhängigkeit der Fed aufwirft, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der US-Geldpolitik», sagte Gary Tan, Portfoliomanager bei Allspring Global Investments, das mehr als 600 Milliarden US-Dollar verwaltet. «Dies dürfte den bestehenden Trend zur Diversifizierung weg vom Dollar verstärken und das Interesse an traditionellen Absicherungsinstrumenten wie Gold erhöhen.»
Am Sonntagabend erklärte Powell, die US-Notenbank habe vom Justizministerium Vorladungen vor die Grand Jury erhalten, die im Zusammenhang mit seiner Aussage vor dem Kongress zu den laufenden Renovierungsarbeiten am Hauptsitz der Fed stünden. Dies ist die jüngste einer Reihe von Konfrontationen, zu denen auch die Bemühungen um die Entlassung von Gouverneurin Lisa Cook und wiederholte Forderungen nach aggressiven Zinssenkungen gehören.
Der Dollar-Index von Bloomberg fiel um 0,3 Prozent und verzeichnete damit den stärksten Rückgang seit dem 23. Dezember. Die S&P-500-Futures gaben um 0,7 Prozent nach. Die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stiegen um drei Basispunkte auf 4,20 Prozent und sind damit auf dem Weg zum höchsten Schlussstand seit September. Die Renditen für 30-jährige Anleihen stiegen um fünf Basispunkte auf 4,86 Prozent. Einige Strategen warnten, dass sich der Ausverkauf noch verstärken könnte, wenn die Spannungen weiter eskalieren.
JPMorgan wies auf das Risiko einer steileren Zinsstrukturkurve hin, was bedeutet, dass die langfristigen Zinsen stärker steigen würden als die kurzfristigen, da aggressivere Zinssenkungen erwartet werden. Lombard Odier geht davon aus, dass der Dollar und die Staatsanleihen unter weiteren Druck geraten werden.
Invesco Asset Management erklärte, dass Nicht-US-Anlagen wie europäische und asiatische Aktien günstiger erscheinen. Im Mittelpunkt der Debatte steht die Frage, inwieweit der US-Präsident die Zinspolitik des Landes beeinflussen kann und sollte, die in den letzten Jahrzehnten von politischer Einflussnahme abgeschirmt war.
Investoren haben auch die Frage aufgeworfen, ob sie ihr Engagement in US-Anlagen und im Dollar reduzieren sollten - ein Thema, das im April letzten Jahres die globalen Märkte beherrschte, als Präsident Donald Trump allgemeine Zölle ankündigte. «Derzeit ist es kein guter Zeitpunkt, sich über die Unabhängigkeit der Fed für den Markt Gedanken zu machen», sagte Bhanu Baweja, Chefstratege bei der UBS Investment Bank, und fügte hinzu, dass die Inflation in den USA in den kommenden Monaten wahrscheinlich steigen werde. «Das einzige gemeinsame Thema für dieses Jahr scheint nicht nur ein schwächerer Dollar zu sein, sondern auch höhere Aktienvolatilität.»
Der Präsident drängt die Fed seit langem, die Zinsen schneller zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln und die Kreditkosten der Regierung zu senken, während die Fed-Gouverneure, die die Zinsen festlegen, angesichts der steigenden Inflation vorsichtig sind. Paul Volcker, der 1979 Fed-Vorsitzender wurde, ist dafür bekannt, dass er einen hartnäckigen Kampf gegen die Inflation führte, die nach Meinung vieler deshalb ausser Kontrolle geriet, weil die Fed dem Druck des damaligen Präsidenten Richard Nixon nachgab. In einem Interview mit NBC News am Sonntag bestritt Trump, etwas von den Ermittlungen des Justizministeriums gegen die Zentralbank zu wissen.
Die Dynamik spiegelt eine Regierung wider, die «sich darauf konzentriert, vor den Zwischenwahlen die Zustimmung der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, selbst auf Kosten der institutionellen Glaubwürdigkeit», sagte Gerald Gan, Chief Investment Officer bei Reed Capital Partners mit Sitz in Singapur.
(Bloomberg/cash)