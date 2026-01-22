Nach einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Davos stellte er eine Einigung in Aussicht, die den tiefsten Riss in den transatlantischen Beziehungen seit Jahrzehnten abwenden ​könnte. Es sei ein Rahmenabkommen zu einer zukünftigen Vereinbarung über die Insel ‌erzielt worden, schrieb Trump auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. ‌Die Einigung solle neben dem geplanten Raketenabwehrsystem «Golden Dome» auch den US-Zugang zu kritischen Mineralien sichern und die Ambitionen Russlands und Chinas in der Arktis blockieren. «Es ist ein Deal, mit dem alle sehr zufrieden sind», sagte Trump. «Es ist ein Deal für die Ewigkeit.» Die weiteren Verhandlungen sollen Vizepräsident JD Vance, Aussenminister Marco Rubio und der Gesandte ⁠Steve Witkoff führen.