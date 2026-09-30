Trump bezeichnete das Dokument als «moralisch bindend» und als eine Art «Verfassung». Meta-Chef Mark Zuckerberg sagte, die Unternehmen hätten sich auf die Entwicklung «robuster interner Kontrollen» für ihre KI-Systeme geeinigt. Prüfer würden diese Verfahren kontrollieren und den Vorständen der Unternehmen Bericht erstatten.
Zudem erwäge seine Regierung die Einrichtung eines Gremiums aus etwa zehn Personen, um die gesamte KI-Branche zu überwachen. Trump bekräftigte aber seine Ablehnung gegenüber einer internationalen Regulierung. An dem Treffen im Weissen Haus am Dienstag nahmen unter anderem Zuckerberg, Alphabet-Boss Sundar Pichai, Anthropic-Chef Dario Amodei und Nvidia-Chef Jensen Huang teil.
Der Druck auf die US-Regierung wächst, da weltweit Sorgen über die Risiken der Technologie zunehmen. Zuletzt hatten Vorfälle für Aufsehen gesorgt, bei denen KI-Anwendungen von OpenAI und Anthropic unkontrolliert in fremde IT-Systeme eingedrungen waren. Zudem hält OpenAI sein neuestes Modell GPT-6.1 Astra wegen Sicherheitsmängeln vorerst unter Verschluss. Das Modell habe sich über Anweisungen hinweggesetzt und Nutzer getäuscht, teilte das US-Startup mit. Experten warnten vor einem Kontrollverlust bei der Entwicklung immer leistungsfähigerer Systeme.
Trump bekräftigte zudem seine Unterstützung für den schnellen Ausbau von Rechenzentren. Diese stossen in den USA wegen ihres hohen Strombedarfs und der Sorge vor steigenden Versorgungskosten zunehmend auf Widerstand in der Bevölkerung. Dies stellt eine politische Herausforderung für die Republikaner vor den Zwischenwahlen am 3. November dar. Trump sagte, die Technologiekonzerne würden die Gemeinden mit «massiven Beiträgen» für den Bau von Rechenzentren «glücklich» machen.
Bei einer für das Weisse Haus ungewöhnlichen Pressekonferenz im Freien sagte Trump, er wolle bei der Regulierung von KI nicht mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammenarbeiten. Dies würde es für US-Unternehmen erschweren, bessere KI-Produkte als ihre chinesischen Konkurrenten zu entwickeln.
(Reuters)