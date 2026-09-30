Der Druck auf die US-Regierung wächst, da weltweit Sorgen über die Risiken der Technologie zunehmen. Zuletzt hatten Vorfälle für ​Aufsehen gesorgt, bei denen KI-Anwendungen von OpenAI und Anthropic unkontrolliert in ​fremde IT-Systeme eingedrungen waren. Zudem hält OpenAI sein ​neuestes Modell GPT-6.1 Astra wegen Sicherheitsmängeln vorerst unter Verschluss. Das Modell habe sich über Anweisungen hinweggesetzt und Nutzer getäuscht, ‌teilte das US-Startup mit. Experten warnten vor einem Kontrollverlust bei der Entwicklung immer leistungsfähigerer Systeme.