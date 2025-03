Die USA stufen eine Reihe von Bodenschätzen als «critical minerals» ein. Der Erlass von Trump verweist auf eine entsprechende Liste des US-Kartografieamtes United States Geological Survey (USGS) von 2022, in der 50 aufgelistet werden. Das Wort «kritisch» bezieht sich dabei auf die Bedeutung für die Wirtschaft und nationale Sicherheit der USA. Zu der Liste gehören etwa Aluminium und Titan wegen ihrer allgemeinen Bedeutung, Lithium und Kobalt für Akkus etwa in E-Autos oder Nickel in der Elektronik.