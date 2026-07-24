US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union wegen einer Milliardenstrafe gegen die Google-Mutter Alphabet scharf kritisiert und eine Untersuchung angekündigt. Washington werde eine Untersuchung nach Absatz 301 des Handelsgesetzes von 1974 wegen des «Beraubens» amerikanischer Unternehmen einleiten, schrieb Trump am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien.
«Die Europäische Union wird für dieses illegale und höchst unethische Verhalten einen sehr hohen Preis zahlen», fügte er hinzu. Die Europäische Kommission hatte am Donnerstag eine Strafe von 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. Der Konzern habe gegen EU-Regeln verstossen, die die Marktmacht von grossen Technologiekonzernen begrenzen sollen, hiess es zur Begründung.
(Reuters)