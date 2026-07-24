US-Präsident Donald Trump hat die Europäische Union wegen ‌einer ⁠Milliardenstrafe gegen die Google-Mutter Alphabet scharf ⁠kritisiert und eine Untersuchung angekündigt. Washington werde ‌eine Untersuchung nach Absatz ‌301 des Handelsgesetzes ​von 1974 wegen des «Beraubens» amerikanischer Unternehmen einleiten, schrieb Trump am Freitag in einem Beitrag in den ‌sozialen Medien.

«Die Europäische Union wird für dieses illegale und höchst unethische Verhalten ​einen sehr hohen Preis ​zahlen», fügte er ​hinzu. Die Europäische Kommission hatte am Donnerstag ‌eine Strafe von 890 Millionen Euro gegen Google verhängt. Der ​Konzern ​habe gegen ⁠EU-Regeln verstossen, die ​die Marktmacht von grossen ⁠Technologiekonzernen begrenzen sollen, hiess ‌es zur Begründung.

(Reuters)