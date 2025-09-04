Die Bank skizzierte eine Reihe möglicher Entwicklungen für das Edelmetall, mit einer Basisprognose von einem Anstieg auf 4000 Dollar je Unze bis Mitte 2026. Bei einem einem sogenannten Tail-Risk-Szenario geht sie von einem Anstieg bis 4500 Dollar aus - und von einer Schätzung von fast 5000 Dollar, wenn nur 1 Prozent des privaten US-Staatsanleihenmarktes in Gold fliessen würde.