«Die kleine, illiquide und volatile Krone ist ein Nachteil für die schwedische Industrie», sagte Gardell in einer schriftlichen Antwort auf Fragen von Bloomberg. «Das würde wegfallen, wenn wir dem Euro beiträten.» Auch das Nachbarland Finnland ermutigt Schweden, ebenso wie Dänemark, zum Beitritt. «Seien wir ehrlich, allein sind wir kleine Akteure, aber gemeinsam würden wir im Eurosystem und in der EU insgesamt über unser Gewicht hinaus Einfluss ausüben», sagte Finnlands Notenbankchef Olli Rehn im Oktober in einer Rede.