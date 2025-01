Am Mittwoch steht der US-Inflationsbericht für Dezember an. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass die Teuerungsrate mehr oder weniger stagniert. «Immerhin dürfte der Preisdruck im Dezember etwas nachgelassen haben, wenn man Energie und Nahrungsmittel ausklammert», sagt Commerzbank-Ökonom Christoph Balz. «Insofern würden solche Zahlen die Erwartungen auf weitere, moderate Zinssenkungen der Fed am Leben erhalten.» Sie dürften jedoch wenig an der Erwartung der Investoren ändern, dass die US-Notenbank das Zinssenkungstempo verringert und auf ihrer nächsten Sitzung am 29. Januar die Zinsen unverändert lässt.