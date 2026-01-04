Zudem wirft das Vorgehen der USA grundsätzliche Fragen für die Weltordnung auf. Stephen Dover, Chef-Marktstratege des Franklin Templeton Institute, schrieb auf LinkedIn, die US-Regierung zeige ihre Bereitschaft, einseitig zu handeln. Dies könne den Trend verstärken, dass Staaten ​mehr für ihre eigene Sicherheit ausgeben. Es könne zudem das Vertrauen in internationale Abkommen und Organisationen ‍schwächen. Ein stabiles Venezuela könne der Welt zwar erhebliche Ölmengen liefern, so Dover: «Das wäre bedeutend für das globale Wachstum, aber es wird politische Stabilität und erhebliche Investitionen erfordern, um dieses Potenzial zu erschliessen.»