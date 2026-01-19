Auch Carsten Nickel von der strategischen Kommunikationsberatung Teneo in London sagte, der wahrscheinlichste Weg in die Zukunft sei «eine Rückkehr zum Handelskrieg». Unmittelbare Folge sei, dass Vereinbarungen mit den USA kaum längerfristige Sicherheit böten. Das sei bereits deutlich geworden, ‌als in dem Abkommen vom Sommer viele technische Fragen unbeantwortet geblieben seien. Die Schlüsselfrage ⁠werde nun sein, ob die EU versuchen werde, den Streit auf einen solchen «klassischen» Handelskrieg ‌zu beschränken, oder ob sich der Ruf nach einer härteren Linie durchsetzen werde.