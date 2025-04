An der Börse in London stieg die Notierung für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) erstmals über 3.200 US-Dollar und wurde in der Spitze bei 3.220 Dollar gehandelt. Obwohl Trump zuletzt in seiner aggressiven Zollpolitik nach heftigen Turbulenzen an den Finanzmärkten in Teilen zurückgerudert ist, ging es mit dem Goldpreis in den vergangenen drei Handelstagen kräftig nach oben und das Edelmetall hat sich in dieser Zeit um etwa acht Prozent verteuert.