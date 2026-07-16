An der Börse in Taiwan legte der TSMC-Kurs in den vergangenen zwölf Monaten um fast 120 Prozent zu. In den vergangenen fünf Jahren hat sich der Kurs mehr als vervierfacht. TSMC ist an der Börse derzeit rund 64 Billionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet knapp 2 Billionen US-Dollar wert. Zieht man die Hinterlegungsscheine, die mit dem Minus der ersten Handelsminuten einen Bewertungsaufschlag von rund sechs Prozent haben, heran, kommt man auf etwas mehr als 2,1 Billionen Dollar.