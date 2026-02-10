Der Touristikkonzern TUI geht trotz etwas geringerer Buchungen von ‌einer «robusten» ‌Nachfrage nach Ferienreisen im Sommer aus. Der gebuchte Umsatz des Reiseveranstalters bewege sich mit ​einem Minus von einem ‌Prozent im Winter ‌und zwei Prozent weniger im Sommer im erwarteten Rahmen, erklärte TUI am Dienstag. «TUI bleibt auf Wachstumskurs.» Für den angepeilten Anstieg ⁠des operativen Gewinns im Gesamtjahr um sieben bis zehn Prozent komme es darauf an, ​Synergien in allen Geschäftsfeldern zu heben. ‌Das Marktumfeld in ‍Europa sei weiterhin wettbewerbsintensiv und konjunkturell anspruchsvoll.