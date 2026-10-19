«Es ‌besteht ein klares politisches Risiko, das kurzfristig zu Schwankungen am Markt führen wird», sagte Kiran Ganesh, Stratege beim Vermögensverwalter UBS ‌Global. «Gleichzeitig gibt es auch über die Proteste hinaus andere Faktoren, die für die mittel- und ​längerfristige Entwicklung vielleicht noch wichtiger sind.» Die Unruhen, die die politische Unsicherheit vor der Präsidentschaftswahl 2027 erhöhen, setzten französische Staatsanleihen stark unter Druck, was die Renditen erneut nach oben trieb. Die Aktien der französischen Grossbanken BNP Paribas, Societe Generale und Credit Agricole gaben rund zwei bis 2,5 Prozent nach.