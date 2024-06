Die Reaktionen an den Finanzmärkten werden nicht ausbleiben. Der Fokus der Anleger liegt auf den Futures der grossen US-Aktienindizes und die Eröffnungskurse der US-Börsen am Freitag. Neben dem Einfluss der eine Stunde zuvor veröffentlichten Daten zu den US-Konsumentenpreisen sollten die Marktbewegungen erste Einblicke über die Einschätzung der Kapitalmärkte zum Abschneiden der beiden Teilnehmer im ersten Streitgespräch der US-Präsidentenwahl liefern. Sinken die Bankaktien, scheint Biden seinen derzeitigen Rückstand auf Trump aufzuholen. Er hat derzeit leichte Vorteile in den Umfragewerten.