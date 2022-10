Europäische Medienhäuser und Fernsehketten kämpfen beim Ringen um Zuschauer und Marktanteile nicht nur gegeneinander. Hauptkonkurrent ist vor allem die neue Macht der Streaming- und Videodienste - also globale Plattformen wie Netflix & Co, die den traditionellen Fernsehsendern immer mehr Zuschauer abluchsen. Ein Lösungsweg ist das Zusammengehen mit anderen TV-Sendern, um mit mehr Grösse den US-Techfirmen Paroli bieten zu können. Just bei dieser Strategie muss die RTL Group jedoch einen neuen Rückschlag wegstecken. Erst scheiterte die Fusion in Frankreich von TF1 und M6 wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken, dann blies die Bertelsmann-Tochter den Verkauf des Senders M6 ab. Damit ist auch eine Annäherung von RTL und ProSiebenSat.1 vorerst vom Tisch. Allerdings schasst der bayerische Konzern seinen Vorstandsvorsitzenden Rainer Beaujean und ersetzt in ausgerechnet durch den früheren RTL-Chef Bert Habets.