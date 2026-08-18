Das neue Angebot wird von den grössten Schweizer Banken unterstützt und soll eine Alternative zum klassischen Lastschriftverfahren LSV+ bieten, das per Ende September 2028 eingestellt wird. Mit der Twint Direktlastschrift können Nutzerinnen und Nutzer wiederkehrende Zahlungen - etwa für Krankenkassen, Abos oder Stromrechnungen - direkt in der Twint-App erteilen, verwalten und einsehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Papierformulare und «umständliche Prozesse» würden damit entfallen.