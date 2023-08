In der Praxis können die Kunden beim Einkauf in einem Onlineshop mit Twint als Zahlungsmittel beim Check-out über eine Schaltfläche auswählen, ob sie sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen wollen, sofern dies der Händler anbietet. Das biete grössere Flexibilität und den Vorteil, dass die Kunden die Ware vor der Bezahlung prüfen könnten, heisst es weiter.