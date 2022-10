Dem US-Kurznachrichtendienst Twitter droht einem Medienbericht zufolge nach der Übernahme durch Tesla-Chef Elon Musk ein massiver Job-Kahlschlag in den kommenden Monaten. Die "Washington Post" berichtet am Donnerstag unter Berufung auf Dokumente und Interviews, dass Musk knapp 75 Prozent der rund 7500 Twitter-Mitarbeiter loswerden wolle. Dies habe der Milliardär gegenüber künftigen Investoren geäussert. Musk will Twitter für 44 Milliarden Dollar übernehmen. Mit dem Kauf erwirbt der reichste Mann der Welt eine der einflussreichsten Medienplattformen des Planeten.