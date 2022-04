Am Freitag bestätigte Tesla-Chef Elon Musk per Twitter, dass er eine philanthropische Gelegenheit mit Bill Gates wegen dessen Short-Position auf Tesla abgelehnt hat. Zuvor wurden, wie die Finanzplattform Markets Insider berichtet, auf Twitter von dem Konto @WholeMarsBlog Texte geteilt, die die Konversation zwischen Musk und Gates zeigen sollen.

Die Herkunft der Screenshots war nicht sofort klar, die Farbe der Textboxen lässt darauf schliessen, dass sie mit Musks Handy aufgenommen wurden. Der erste Screenshot scheint eine SMS von Gates zu zeigen, in der er einen Tag und eine Uhrzeit für ein Treffen bestätigte, worauf Musk mit "Super" antwortete. Ein weiterer Screenshot zeigt einen Text, angeblich von Gates, mit den Worten "gerade gelandet", worauf Musk dies mit "cool" kommentierte.

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022