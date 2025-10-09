Die U-blox-Aktie verliert um 11 Uhr 3,3 Prozent auf 130,20 Franken, gehandelt sind rund 85'000 Aktien. Dass der Aktienkurs klar unter dem von Advent gebotenen Übernahmepreis von 135 Franken notiert, wirft am Markt Fragen auf. «Neuigkeiten dazu sehe ich keine. Die einzige Erklärung für mich ist, dass jemand das Geld schneller braucht», sagt ein Händler.