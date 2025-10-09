Die Übernahmeofferte von Advent International für U-blox wird am heutigen Donnerstagnachmittag um 16.00 Uhr enden. Advent schliesst nun eine Erhöhung des Angebotspreises und eine Verlängerung der Frist für das Angebot aus, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.
Die U-blox-Aktie verliert um 11 Uhr 3,3 Prozent auf 130,20 Franken, gehandelt sind rund 85'000 Aktien. Dass der Aktienkurs klar unter dem von Advent gebotenen Übernahmepreis von 135 Franken notiert, wirft am Markt Fragen auf. «Neuigkeiten dazu sehe ich keine. Die einzige Erklärung für mich ist, dass jemand das Geld schneller braucht», sagt ein Händler.
Möglicherweise gebe es auch noch Zweifel daran, dass das Angebot definitiv zustande komme, meint ein anderer Börsianer.
Gestern wurde bekannt, dass der grösste Investor Janus Henderson sein Aktienpaket nicht andienen wird - mehr dazu hier.
(AWP)