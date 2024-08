Die Papiere von U-Blox verlieren im frühen Handel 2,7 Prozent auf 74,60 Franken. Anfänglich ist das Unternehmen noch mit Kursgewinnen von über 2 Prozent in den Handel gestartet. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI gewinnt derweil 1,1 Prozent hinzu. Damit kann U-Blox nicht von der generellen Erholung bei anderen Technologiewerten anknüpfen. So steigen etwa Werte wie VAT, Comet, Inficon und AMS-Osram zwischen 0,4 und 2,3 Prozent.