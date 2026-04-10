Airline-Chef Ritter erklärte dazu, man habe konkrete und transparente Angebote gemacht, aber es leider noch nicht einmal geschafft, mit der UFO in ernsthafte Gespräche einzusteigen. «Wir sind jederzeit bereit, um über die ‌Herausforderungen der Lufthansa zu sprechen.» Der Manager betonte: «Regelungen aus der Vergangenheit werden uns nicht in ​die Zukunft tragen.» Darüber müsse man mit der Gewerkschaft reden. «Dieser Streik wird nicht den Fortschritt befördern, sondern er wird Perspektiven verhindern.» Zudem biete die Lufthansa ihrem Personal «schon heute mit die besten Bedingungen in der Branche in Deutschland und auch im Vergleich mit anderen europäischen Fluggesellschaften».