Marktteilnehmer werten dies als mögliches Signal für strategische Transaktionen oder eine Übernahme. Der Prozess befinde sich allerdings noch in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei bisher nicht gefallen. Im Geschäftsjahr 2025/26 stieg der Betriebsgewinn um 29,2 Prozent, während sich die EBIT-Marge auf 8,5 Prozent verbesserte. LEM führt die Gewinnverbesserung auf Preiserhöhungen und ein Sparprogramm zurück und setzt künftig verstärkt auf Nachfrage aus dem Rechenzentrumssegment. Mittelfristig strebt der Konzern ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent sowie eine EBIT-Marge von 10 bis 15 Prozent an.