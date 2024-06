Das Biotechunternehmen befindet sich gegenwärtig in einer schwierigen Phase. Der langjährige Vorstandschef Werner Lanthaler war Anfang des Jahres überraschend zurückgetreten - kurz darauf wurde bekannt, dass er millionenschwere Geschäfte mit Evotec-Aktien mit bis zu drei Jahren Verspätung gemeldet hatte. Das verstösst gegen die Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die eine Mitteilung binnen drei Tagen verlangen. Im April kündigte Evotec eine Verschlankung seiner Betriebs- und Unternehmensstruktur an und sorgte damit für einen Einbruch der Aktie. Seit Jahresbeginn haben die Papiere mehr als 65 Prozent verloren, allein in den vergangenen fünf Handelstagen waren es gut 18 Prozent.