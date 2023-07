Das Unternehmen will den Rechnungsabschluss für die ersten sechs Monate am 3. August veröffentlichen. Das Ergebnis des Übernahmeangebots von Liontrust soll am oder um den 31. Juli veröffentlicht werden und der Vollzug der Transaktion ist für das vierte Quartal geplant. Gegen den Verkauf an die Briten opponiert eine Investorengruppe um den französische Milliardär Xavier Niel. GAM selbst unterstützt die Offerte von Liontrust.