Traditionell negativ eingestellt gegenüber der UBS ist dagegen Barclays. Dennoch erhöhte die Bank die Aussichten für den Kurs. Sie erhöhte das Kursziel auf 34 von 30 Franken, belässt die Einstufung aber bei «Underweight». Die UBS dürfte von der positiven Marktentwicklung und den daraus resultierenden höheren verwalteten Vermögen profitieren, schreibt Analystin Flora Bocahut. Allerdings dürfte der Gewinn durch einen einmaligen Sondereffekt aus einer Liability-Management-Massnahme mit 0,5 Milliarden Franken belastet werden.