Für Rückenwind dürften vor allem die Aussagen von UBS-Chef Sergio Ermotti vom Mittwoch gesorgt haben. Wie Bloomberg von einer Finanzkonferenz in St. Gallen berichtete, schloss Ermotti bei der Expansion in Nord- und Südamerika eine Übernahme nicht aus. Eine Akquisition sei zwar nicht zwingend notwendig, könnte den Ausbau des Geschäfts aber beschleunigen. Im Fokus steht insbesondere das Wealth-Management in den USA, einem der wichtigsten Wachstumsmärkte der UBS.