Dies aus verschiedenen Gründen: Einerseits hinkte die UBS-Aktie dem Gesamtmarkt seit Jahresanfang hinterher, weil keine Klarheit über die neue Eigenkapitalregulierung herrschte. Der Vorschlag des Bundesrates liegt seit dem 22. April mit der Maximalforderung auf dem Tisch, dürfte aber durch das Parlament noch angepasst - sprich abgeschwächt - werden. Andererseits wusste die UBS - im Gegensatz zum Beispiel zur Deutschen Bank - bei den am 29. April vorgestellten Quartalszahlen operativ zu überzeugen. Die Analystenerwartungen wurden durch das Band übertroffen.