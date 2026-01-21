Der dänische Pensionsfonds AkademikerPension, der etwa 100 Millionen Dollar in US-Staatsanleihen hält, will diese bis Ende des Monats abbauen. Obwohl der Schritt angesichts des Volumens nur von marginaler Bedeutung ist, lenkt er die Aufmerksamkeit auf ein mögliches neues Konfliktfeld in der sich rapide verschlechternden transatlantischen Beziehung.