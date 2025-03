Trotz der Beschränkung musste sich die UBS erneut Kritik anhören. «Nichts gelernt!», hiess es in einem Post von Jürg Grossen, dem Präsidenten der Grünliberalen Partei, auf dem Kurznachrichtendienst X. «Solche Löhne reissen unsere Gesellschaft auseinander und schaden am Ende dem Wirtschafts- und Bankenplatz Schweiz.» Der Stimmrechtsberater Ethos erklärte, er nehme zur Kenntnis, dass die Vergütung des CEO für das Jahr 2024 nicht weiter erhöht wurde. «Dennoch bleibt das Gehalt des CEOs eines der höchsten Gehälter in der Schweiz und in Europa.» In der Schweiz erhielt der Chef des Finanzinvestors Partners Group, David Layton, 16,9 Millionen Franken, Vasant Narasimhan vom Pharmakonzern Novartis gar 19,2 Millionen Franken.