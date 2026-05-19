Warten auf Öffnung der Strasse von Hormus

«Die wichtigste Frage ist: Wann ist die Strasse von Hormus wieder offen, sodass sich die Ölflüsse normalisieren können?», führt Bee weiter aus. Bei der UBS geht man davon aus, dass dies ab dem zweiten Semester eintreten sollte. «Denn US-Präsident Donald Trump steht unter Druck, eine Einigung in dem Konflikt zu finden.» Im Herbst stünden in den USA Kongresswahlen an. Nicht zuletzt deswegen wolle Trump den Preis für Treibstoff wieder nach unten bringen. «Insgesamt erwarten wir, dass dieser Konflikt zwar einen gewissen Schaden anrichtet, dieser aber verkraftbar sein wird.»