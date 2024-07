Die Institute müssten sich darauf einstellen, dass die Kunden dank künstlicher Intelligenz in Zukunft viel besser informiert seien, sagte die Schweiz-Chefin der Bank am Dienstag auf der Konferenz «Point Zero Forum». Heute informierten sich viele auf Google, was die Ursache eines gesundheitlichen Problems sei. Dann gingen sie zum Arzt und teilten ihm die Diagnose mit. «Das wird in unserer Branche auch passieren. Wir müssen uns bewusst sein, dass es Kunden nutzen.»