Den grössten Gewinnbeitrag dürfte im vierten Quartal der US-Dollar eingebracht haben. "Dieser hat sich in den letzten drei Monaten des Jahres gegenüber dem Franken um fast 8 Prozent aufgewertet, was einem Währungsgewinn von rund 20 Milliarden Schweizer Franken entspricht", so die UBS um die Ökonomen Alessandro Bee und Florian Germanier. Die Bewegungen der anderen Währungen hätten das Ergebnis nicht signifikant beeinflusst.