Der Fall triff die UBS in einem heiklen Moment, obwohl sie zuletzt eine Reihe von prominenten Rechtsfälle abhaken konnte, erklärte Daniel Bosshard, Analyst der Luzerner Kantonalbank. «Nun taucht aber eine weitere Leiche auf und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt.» Mitten in der Diskussion um deutlich schärfere Eigenmittelanforderungen, die die Schweizer Regierung gegen den Willen der Bank einführen will, komme ein Rechtsstreit mit möglichen Schadenersatzklagen ungelegen. «Die Parallelen zum Greensill-Fall sind jedenfalls nicht von der Hand zu weisen.» Der Kollaps der Lieferketten-Finanzierungsfirma Greensill im Jahr 2021 hatte der Credit Suisse schwere Verluste eingebrockt. Zusammen mit einer Reihe von weiteren Skandalen erodierte das Vertrauen der Kunden und Anleger so weit, dass die Bank 2023 in einer staatlich orchestrierten Aktion von der UBS geschluckt wurde. Bei Greensill war das Engagement der Credit Suisse allerdings um ein Vielfaches grösser als bei First Brands.