Im vergangenen Jahr stagnierte das Gewinnwachstum der SMI-Unternehmen insgesamt, da operative Fortschritte durch Währungsverluste kompensiert wurden. Für dieses Jahr erwartet der UBS-Experte, dass sich die negativen Währungseffekte ab dem zweiten Quartal deutlich abschwächen werden. Zudem dürfte sich der globale Wirtschaftsausblick im Laufe des Jahres schrittweise verbessern, unterstützt durch niedrigere Zinsen und fiskalpolitische Massnahmen an verschiedenen Märkten. In einem positiven Szenario sieht die Grossbank den SMI bis Ende Juni auf 13'800 Punkte ansteigen. Das Kursziel per Ende Jahr beträgt 14'000 Punkte, was einem Aufwärtspotenzial von rund 12 Prozent entspricht.