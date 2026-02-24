Während der Schweizer Aktienmarkt den Dienstag praktisch unverändert in Angriff nimmt, der Swiss Performance Index notiert 0,03 Prozent im Plus bei 19'058 Punkten, fallen die Titel von Galenica kurz nach Handelsbeginn um 5,9 Prozent auf 95,80 Franken.
Noch vor Wochenfrist hatte die Aktie am 19. Februar mit 102,80 Franken ein Allzeithoch markiert. Seit dem Börsengang im Frühling 2017 zu einem Ausgabepreis von 39 Franken hat sich der Kurs damit fast auf das Dreifache gesteigert - ein stetiger Aufstieg, der nun einen deutlichen Rücksetzer hinnehmen muss.
Auslöser für den Kurseinbruch am Dienstag sind gleich zwei belastende Meldungen: Eine Abstufung durch die UBS sowie die Meldung, dass die Tochtergesellschaft Bichsel ihre Arzneimittelproduktion in Interlaken spätestens bis Ende 2026 einstellen wird.
Die UBS stuft die Aktie von «Neutral» auf «Sell» herab, erhöhte das Kursziel aber leicht auf 86 von zuvor 85 Franken. Analyst Sebastian Vogel argumentiert, der aktuelle Kurs diskontiere zu optimistische mittelfristige Aussichten. Als zentrales Risiko nennt er die geplante Liberalisierung des Vertriebs rezeptfreier Medikamente bis 2029. Auch kurzfristige Impulse erwartet er kaum: Die Grippesaison sei weitgehend abgeklungen, und vom bevorstehenden Jahresabschluss erwartet er keine wesentlichen Überraschungen.
Damit bestätigt die UBS das allgemeine Bild der Analysten: Kein einziger der acht bei Bloomberg erfassten Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. Sechs votieren für Halten, zwei zum Verkaufen. Das durchschnittliche Zwölfmonatskursziel legen sie bei 87,83 Franken fest, was vom aktuellen Kursniveau aus noch ein Abwärtspotenzial von gut 7,5 Prozent bedeutet.
ZKB «erstaunt» über Standort-Schliessung in Bichsel
Zur Schliessung der Bichsel-Produktion äussern sich Vontobel und die Zürcher Kantonalbank unterschiedlich. Vontobel wertet den Schritt als konsequente Umsetzung der Strategie, sich auf integrierte Gesundheitsversorgung zu fokussieren, und bestätigt sein «Hold»-Rating mit einem Kursziel von 88 Franken. Die Basler Kantonalbank bleibt ebenfalls bei «Marktgewichten» mit einem Kursziel von 93 Franken. Die ZKB hingegen zeigt sich skeptischer: «Die Entscheidung zur Schliessung ohne Verkauf oder ohne Subventionen für den Betrieb zu verhandeln erstaunt uns», schreiben die Analysten. Zumal die Produktion während der Pandemie noch als systemrelevant galt. Die ZKB schätzt, dass der betroffene Bereich rund 20 Millionen Franken Umsatz generierte. Ihr Fazit fällt nüchtern aus: Der hohe Aktienkurs spiegele eine ausgeprägte Stabilität wider, die für Überraschungen wenig Spielraum lasse, ein Befund, den der heutige Kurseinbruch eindrücklich bestätigt.
Bichsel, seit 2019 Teil des Galenica-Netzwerks, gibt die Pharmaproduktion auf, da das Spezialgeschäft nicht mehr wettbewerbsfähig sei. Das Sortiment umfasste eine breite Palette, vor allem Infusionslösungen und Desinfektionsmittel. Verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der Rentabilität hätten über die Jahre nicht die gewünschte Wirkung gezeigt, schreibt Galenica in einer Mitteilung vom Dienstag. Bis zu 170 Stellen sind betroffen. Ein Konsultationsprozess wurde eingeleitet. Galenica rechnet mit Einmalaufwendungen von 35 bis 40 Millionen Franken, die vor allem im ersten Halbjahr 2026 anfallen werden - davon entfallen 17 bis 19 Millionen auf Wertberichtigungen. Ab Ende 2026 soll das bereinigte EBIT dank der Schliessung um jährlich rund 3 Millionen Franken steigen.
