ZKB «erstaunt» über Standort-Schliessung in Bichsel

​​Zur Schliessung der Bichsel-Produktion äussern sich Vontobel und die Zürcher Kantonalbank unterschiedlich. Vontobel wertet den Schritt als konsequente Umsetzung der Strategie, sich auf integrierte Gesundheitsversorgung zu fokussieren, und bestätigt sein «Hold»-Rating mit einem Kursziel von 88 Franken. Die Basler Kantonalbank bleibt ebenfalls bei «Marktgewichten» mit einem Kursziel von 93 Franken. Die ZKB hingegen zeigt sich skeptischer: «Die Entscheidung zur Schliessung ohne Verkauf oder ohne Subventionen für den Betrieb zu verhandeln erstaunt uns», schreiben die Analysten. Zumal die Produktion während der Pandemie noch als systemrelevant galt. Die ZKB schätzt, dass der betroffene Bereich rund 20 Millionen Franken Umsatz generierte. Ihr Fazit fällt nüchtern aus: Der hohe Aktienkurs spiegele eine ausgeprägte Stabilität wider, die für Überraschungen wenig Spielraum lasse, ein Befund, den der heutige Kurseinbruch eindrücklich bestätigt.