Der Stablecoin CHFD sei im Verhältnis eins zu eins ​an den Schweizer Franken gekoppelt und ​seit Ende Juni technisch ​live. Zu den weiteren Partnern der im April 2026 ‌gestarteten Initiative gehörten neben der UBS unter anderem die Banken PostFinance, Raiffeisen, die Zürcher Kantonalbank und ​die ​Banque Cantonale Vaudoise sowie ⁠das Kryptoinstitut Sygnum.