Der zuständige UBS-Analyst schreibt im Update, er berücksichtige in seinen neuesten Schätzungen für die Online-Apotheke die aktuellsten Branchendaten. Diese zeigten nach wie vor ein dichtes Netz stationärer Apotheken in Deutschland, was aus seiner Sicht das weiterhin wettbewerbsfähige Umfeld für Versandapotheken in Deutschland unterstreiche.